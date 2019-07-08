Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Temmuz canlı anlık dolar fiyatları

Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Serbest piyasada geçtiğimiz haftayı, dolar ve avro düşüşle kapatmıştı. Dolar uluslararası piyasalarda 5,75'ten işlem görüyor.

GEÇEN HAFTAYI ALTIN VE DÖVİZ NASIL KAPATMIŞTI?



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 3,52'lik azalışla 252,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,44'lük kayıpla bin 682 liraya gerilemişti.



Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,20'lik azalışla 5,6390 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,69'luk düşüşle 6,3250 lira olmuştu.



Geçen hafta 7,3180 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,81'lik kayıpla 7,0390 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,66 değer kaybederek 5,6810 liradan alıcı bulmuştu.







