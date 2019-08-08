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  3. Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Hafta başından beri düşüş trendinde olan ve 5.50'nin altına gerileyen dolar/TL yeni günde de 4 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.

ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi son günlerde gelişen ülke para birimlerine baskı yaparken Türk Lirası olumlu ayrışmaya devam ediyor.

Dün 5.48 - 5.53 bandında dalgalanan Dolar/TL bugün de 5.4729'ye kadar geriledi. Bu hafta 5.56'lardan 5.46'lara kadar gerileyen dolar hafta başından bu yana TL karşısında % 1.4 civarında değer kaybetti.

TL EN FAZLA DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ

Türk Lirası cuma günkü kapanıştan bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi oldu. TL'yi % 1.39 ile Macar forinti izledi. Bu hafta dolar karşısında en fazla kaybedenler ise Brezilya reali ve Arjantin pesosu oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu hafta 22 baz puan yükseldi. Dün 6.13 - 6.20 bandında hareket eden euro bu sabah yatay seyirle 6.16'da, sepet kur da 5.82'de işlem görüyor.

Dün BIST 100 Endeksi günü % 1.53 düşüşle 98 bin 86 puanda tamamlarken 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi % 2 düşüşle % 15.22´ye, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi % 0.74 düşüşle % 15.99'a geriledi.

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