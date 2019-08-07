Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesi zaten kırılgan olan yatırımcı güvenini daha da zedelese de TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında pozitif bir seyir izledi. Güne hızlı bir düşüş ile 5.50 seviyesinde başlayan dolar çok geçmeden 5,49 seviyelerine geriledi. Dolar dünkü kapanışı ise 5,5205 seviyesinde yapmıştı.

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, önceki gün Çin- ABD gerilimi endişeleriyle 5.6190’a kadar yükselen bu sabah ise 5.50'nin altında işlem görüyor.

Analistler TL’nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL’deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor.

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL’ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

5,50'NİN ALTINDA

Dolar/TL saat 08.54 itibari ile güne 5.4947 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 6,1579 seviyesinden işlem görüyor.

ABD BORSALARI SERT DÜŞTÜ

Trump’ın "tweet"leri sonrası yeniden ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygılar Asya ve Avrupa borsaları sonrası Amerikan endekslerini de vurdu. S&P 500 yüzde 3 düşüşle 2 bin 844 bin puandan kapanarak yılın en düşük seviyesine indi. Dow Jones 2.90, Nasdaq 3.47 değer kaybetti. ABD piyasalarının kapanmasının ardından sonra Hazine Bakanlığı Çin'i döviz manipülatörü ilan etti. Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ise Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi.

İki ülke arasında artan gerilimin piyasalardaki risk algısını yükselttiğini belirten uzmanlar, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını ifade etti.

Ayrıca, Standard & Poor's yaptığı açıklamada Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyeceği belirtildi.