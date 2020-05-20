Dolar son 1 ayın en düşüğünde

Böylece dolar/TL kuru, 15 Nisan’dan bu yana en düşük rakamları da görmüş oldu. Swap anlaşması iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğü doğrulandı.