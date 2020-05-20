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  3. Dolar son 1 ayın en düşüğünde
20 Mayıs 2020 Çarşamba 02:56 | Son Güncelleme:

Dolar son 1 ayın en düşüğünde

Dolar son 1 ayın en düşüğünde

Küresel piyasalarda ABD'den gelen koronavirüs aşısına dair olumlu sinyaller ve iç piyasada swap anlaşmasına ilişkin beklentiler doları 6.75 liraya kadar çekti.

Böylece dolar/TL kuru, 15 Nisan’dan bu yana en düşük rakamları da görmüş oldu. Swap anlaşması iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğü doğrulandı. 


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