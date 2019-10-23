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  3. Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL? 23 Ekim dolar kuru canlı, anlık..

Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL? 23 Ekim dolar kuru canlı, anlık..

Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL" 23 Ekim dolar kuru canlı, anlık..

Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Dolar kuru canlı olarak takip ediliyor. Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge kapsamında Rusya ile görüştüğü Soçi zirvesinde Suriye mutabakatı yapıldı. Gözler bugün dolardaki değişiklikte. Dün dolar sabah saatlerinde 5,83 civarında seyretti. Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL? diye merak edenler için 23 Ekim dolar kuru canlı, anlık..

 

Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL? sorusu dolar yatırımcıları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi sonrasını ve perşembe günkü yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısını yakından takip ediyor. Dolar/TL, dün güne düşüşle başlamasının ardından 5,8390 seviyesinden işlem gördü. 

DOLAR KURU 23 EKİM 2019 NE KADAR?

Dolar kuru bugün 5,80 lira ile güne başladı. 

DOLAR DÜN NASILDI?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,8390 seviyesinden işlem görüyor.
      
Dolar/TL, dün TL varlıklardaki satış baskısının etkisiyle güne başladığı 5,7963 seviyelerinden yükselişe geçerek günü yüzde 1,17 artışla 5,8583'ten tamamladı.      


      
Bugün ise düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 düşüşle 5,8390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,5110'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerilemeyle 7,5690'dan alıcı buluyor.      

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,8370   5,8380   
Avro         6,5050   6,5060   
Sterlin      7,5310   7,5690   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,8050   5,8650   
Avro         6,4550   6,5250   
Sterlin      7,4660   7,6130   

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