Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL? 23 Ekim dolar kuru canlı, anlık..

Dolar kuru son dakika ne kadar, kaç TL? sorusu dolar yatırımcıları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi sonrasını ve perşembe günkü yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısını yakından takip ediyor. Dolar/TL, dün güne düşüşle başlamasının ardından 5,8390 seviyesinden işlem gördü.

DOLAR KURU 23 EKİM 2019 NE KADAR?

Dolar kuru bugün 5,80 lira ile güne başladı.

DOLAR DÜN NASILDI?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,8390 seviyesinden işlem görüyor.



Dolar/TL, dün TL varlıklardaki satış baskısının etkisiyle güne başladığı 5,7963 seviyelerinden yükselişe geçerek günü yüzde 1,17 artışla 5,8583'ten tamamladı.





Bugün ise düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 düşüşle 5,8390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,5110'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerilemeyle 7,5690'dan alıcı buluyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,8370 5,8380

Avro 6,5050 6,5060

Sterlin 7,5310 7,5690



ANKARA

ABD Doları 5,8050 5,8650

Avro 6,4550 6,5250

Sterlin 7,4660 7,6130