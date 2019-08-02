Dolar kuru son dakika haberleri: 2 Ağustos dolar kuru canlı anlık ne kadar?

Dolar kuru son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenlerher gün dolar, avro ne kadar olmuş merak ediyor. Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava devam ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1830 lira olmuştu. 2 Ağustos dolar kuru canlı anlık ne kadar? diye merak edenler için dolar kuru son dakika gelişmeleri çin haberimizi okuyabilirsiniz..

2 AĞUSTOS DOLAR KURU CANLI ANLIK NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6140 liradan, avro 6,2240 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6120 liradan alınan dolar, 5,6140 liradan satılıyor. 6,2220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1830 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,5990 5,6000

Avro 6,2090 6,2100

Sterlin 6,7660 6,8000



ANKARA

ABD Doları 5,5600 5,6200

Avro 6,1550 6,2250

Sterlin 6,6730 6,8340

SERBEST PİYASA DOLAR FİYATLARI

Serbest piyasada dolar 5,6140 liradan, euro ise 6,2240 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6120 liradan alınan dolar 5,6140 liradan, 6,2220 liradan alınan euro ise 6,2240 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5880 liradan, euro ise 6,1830 liradan satılmıştı.