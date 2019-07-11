Dolar kuru kaç TL? Son dakika 11 Temmuz'da dolar ne kadar?

Dolar ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dolar kaç TL? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4350 lira olmuştu. 11 Temmuz’da İstanbul serbest piyasada doların 5,6710 liradan, avronun 6,4040 liradan güne başladığı açıklandı. Kapalıçarşı'da 5,6690 liradan alınan dolar, 5,6710 liradan satılıyor. 6,4020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4040 lira olarak belirlendi.

DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6690 liradan alınan dolar, 5,6710 liradan satılıyor. 6,4020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4040 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4350 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,6720 5,6730

Avro 6,4050 6,4060

Sterlin 7,0870 7,1230

ANKARA

ABD Doları 5,6500 5,7100

Avro 6,3600 6,4300

Sterlin 7,0160 7,1860