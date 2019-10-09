Dolar kuru canlı, güncel.. 9 Ekim dolar kuru ne kadar oldu? Dolar yükseliyor mu?

Dolar kuru canlı olarak arama motorunda her gün araştırılıyor. Vatandaşlar son dakika dolar kurunu merak ediyor. Piyasalarda ABD - Türkiye ilişkilerindeki gidişat sıcaklığını koruduğu için dolar da hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Haftaya yatay yönlü seyirle başlayan dolar TL kuru dün 5.81'in üzerine çıktı. Hafta ortasında 9 Ekim dolar kuru ne kadar oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DOLAR KURU 9 EKİM

Dolar kuru bugün 5,83 liradan işlem görüyor.

DOLAR KURU DÜN NASILDI?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,8120 5,8130

Avro 6,3900 6,3910

Sterlin 7,1080 7,1440



ANKARA

ABD Doları 5,7750 5,8350

Avro 6,3400 6,4100

Sterlin 7,0540 7,2060

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.



Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağI konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.