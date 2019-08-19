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  3. Dolar kuru canlı bugün ne kadar? 19 Ağustos güncel dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru canlı bugün ne kadar? 19 Ağustos güncel dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru canlı bugün ne kadar" 19 Ağustos güncel dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru canlı bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Dolar yatırımcıları doların bugünkü fiyatını merak ediyor. Global bir para birimi haline gelen dolar güncel olaylardan etkileniyor. 19 Ağustos sabahı dolar/TL 5.58 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru canlı bugün ne kadar? diye merak edenler için 19 Ağustos güncel dolar kuru haberimizde..

 

Dolar kuru canlı bugün ne kadar? sorusu dolar yatırımcılar tarafınan internette aranıyor. Dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yoğun olarak araştırılıyor. Sadece ekonomistler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önem taşıyor. Dolar kuru canlı bugün ne kadar? diye emrak edenler için 19 Ağustos güncel dolar kuru haberimizde..

19 AĞUSTOS GÜNCEL DOLAR KURU

19 Ağustos Pazartesi dolar kuru 5.58 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarından son dakika gelişmeleri haberimizde yer alacak. 

GEÇEN HAFTA DOLAR NASILDI?

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların tatil olduğu haftanın ilk yarısında, küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ve siyasi belirsizlikler hem döviz hem de tahvil piyasaları fiyatlamalarına yön verdi.      
         
Bu gelişmelerle cuma gününü 5,51'in hemen üzerinden tamamlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda 5,63'ün üzerini gördü. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 5,5442'ye kadar gerilerken, saat 11.20 itibarıyla 5,5690 seviyelerinde dengelendi.      
         
Aynı dakikalarda, Kurban Bayramı tatili öncesi 6,18 seviyelerinde bulunan avro/TL, bugün 6,2180'den alıcı buluyor. Güne 6,7675 seviyelerinden başlayan sterlin/TL ise 6,7250 seviyelerinden işlem görüyor.      
         
Analistler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasalarda fiyatlamaların küresel gelişmeler çerçevesinde şekillendiğine işaret ederek, Arjantin'deki siyasi riskler nedeniyle piyasalarda artan oynaklık ve yerel varlıklardaki sert değer kayıplarının diğer gelişmekte olan ülkelere bulaşabileceğine dair endişelerin risk iştahını azalttığını söyledi.      
         
Teknik açıdan dolar/TL için 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini aktaran analistler, 5,63'ün ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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