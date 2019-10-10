Dolar kuru canlı, anlık.. Son dakika dolar kuru ne kadar oldu? 10 Ekim 2019 dolar kuru..

Dolar kuru canlı olarak takip edilmek istiyor. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda dolar fiyatları artıyor veya düşüyor. 9 Ekim'de Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı hareketı başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile de dolar yükselişe geçti. Son dakika dolar kuru ne kadar oldu? diye merake diyorsanız 10 Ekim dolar kuru canlı, anlık haberimizde..

DOLAR KURU 10 EKİM 2019

Dolar/TL'de dalgalı seyrine devam ediyor. 10 Ekim dolar kuru bugün 5,87'nin üzerinde başladı. Harekatın başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yükselişe geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmanmıştı.

DOLAR KURU DÜN NASILDI?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,8230 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,78-5,84 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,8317'den tamamladı.





Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 5,8230 seviyesinde işlem görüyor.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3950'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,1180'den satılıyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0970'ten ve sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üstünde, 1,2230'dan işlem görüyor.



Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,06 seviyesinde bulunuyor.



İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,8420 5,8430

Avro 6,4200 6,4210

Sterlin 7,1280 7,1640



ANKARA

ABD Doları 5,8050 5,8650

Avro 6,3700 6,4400

Sterlin 7,0370 7,1760