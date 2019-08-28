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  3. 28 Ağustos dolar kuru haberimizde: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?

28 Ağustos dolar kuru haberimizde: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?

28 Ağustos dolar kuru haberimizde: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL"

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusu dolar kurunu takip eden yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu Asya piyasalarındaki Çin kaynaklı hareket nedeniyle oluşan dolardaki yükseliş vatandaşları heyecanlandırdı. Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 6,3370 'i gördü. Dün gün sonu işlemlerinde ise dolar en düşük 5.8026 lira ve en yüksek 5.8588 lirayı gördü. Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? diye merak edenler için 28 Ağustos dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Global bir para birimi haline gelen dolar hem ekonomistler hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftasonu Asya Piyasalarının açılmasıyla beraber kısa süre içerisinde TL/ dolar paritesinde sert bir oynama meydana geldi. Dün ise gün sonu işlemlerinde ise dolar en düşük 5.8026 lira ve en yüksek 5.8588 lirayı gördü.  Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? diye merak edenler için 28 Ağustos dolar kuru haberimizde..

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

28 Ağustos 08.30 itibari ile dolar kuru 5,8285 TL’den işlem görüyor.

DÜN DOLAR FİYATLARI NASILDI?

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8026 lira ve en yüksek 5.8588 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4456 lira ve en yüksek 6.5083 lirayı gördükten sonra, 6.47 - 6.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1089 lira ve en yüksek 7.1678 lirayı gördükten sonra 7.16 - 7.17 lira aralığında işlem gördü.

AA'nın haberine göre analistler,  ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerine dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından küresel risk iştahının toparlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.      

Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,1 daralarak beklentiyi karşıladığını ifade eden analistler, Almanya'nın resesyonun eşiğine geldiğine dikkati çekti.      
 
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8810 ve 5,9150'nin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.      

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