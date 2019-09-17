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  3. Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 17 Eylül son dakika dolar kuru haberimizde!

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 17 Eylül son dakika dolar kuru haberimizde!

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL" 17 Eylül son dakika dolar kuru haberimizde!

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Piyasaların heyecanlabeklediği Merkez Bankası toplantısı geçen hafta yapılmıştı. Bugün ise FED toplanıtısı yapılıyor. Toplantının ardından verilecek kararın doları ne yönde etkileyeceği merak konusu. Dolar kuru dün yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7390 seviyelerinde , anı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6,3530, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 7,1480'den işlem gördü. 17 Eylül dolar kuru ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

 

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusu dolar yatırımcıları tarafından merak ediliyor.  Global bir para birimi haline gelen dolar günlük olaylardan etkileniyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının yankıları piyasalarda devam ediyor. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7390 seviyelerinde işlem görüyor.Dolar kuru bugün ne kadar? diye araştıranlar için 17 Eylül güncel son dakika dolar kuru haberimizde..

DOLAR KURU 17 EYLÜL 2019

Dolar kuru bugün 5,73'ten işlem görüyor. 

DÜN DOLAR KURU NASILDI?

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7390 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde piyasa beklentilerine paralel indirime gitmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybederek cuma gününü 5,6861 seviyesinden tamamladı.      
         
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 5,7390 seviyesinden alıcı buluyor.      
         
Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6,3530, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 7,1480'den işlem görüyor.      

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1060, dolar endeksi yüzde 0,07 düşüşle 98,19 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2460'tan işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.20 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,7160   5,7170   
Avro         6,3280   6,3290   
Sterlin      7,1090   7,1100   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,6750   5,7350   
Avro         6,2700   6,3400   
Sterlin      7,0040   7,1500   

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