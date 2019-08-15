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  3. Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 15 Ağustos dolar düşüyor mu?

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 15 Ağustos dolar düşüyor mu?

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL" 15 Ağustos dolar düşüyor mu"

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dolar yatırımları dolardaki düşüş ve çıkışı her gün merak ediyor. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 5,5442'ye kadar gerilerken, saat 11.20 itibarıyla 5,5690 seviyelerinde dengelendi. Dolardaki düşüş devam edecek mi? merak ediliyor. Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? diye soranlar için yanıtı haberimizde..

 

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? dolar yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim gösteriyor. TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1448'den 5,9002'ye geriledi. Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? diye soranlar için yanıtı haberimizde..

15 AĞUSTOS CANLI ANLIK DOLAR KURU 

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,5690 seviyelerinde dengelendi.
      
Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların tatil olduğu haftanın ilk yarısında, küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ve siyasi belirsizlikler hem döviz hem de tahvil piyasaları fiyatlamalarına yön verdi.      


         
Bu gelişmelerle cuma gününü 5,51'in hemen üzerinden tamamlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda 5,63'ün üzerini gördü. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 5,5442'ye kadar gerilerken, saat 11.20 itibarıyla 5,5690 seviyelerinde dengelendi.      
         
Aynı dakikalarda, Kurban Bayramı tatili öncesi 6,18 seviyelerinde bulunan avro/TL, bugün 6,2180'den alıcı buluyor. Güne 6,7675 seviyelerinden başlayan sterlin/TL ise 6,7250 seviyelerinden işlem görüyor.      
         
Analistler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasalarda fiyatlamaların küresel gelişmeler çerçevesinde şekillendiğine işaret ederek, Arjantin'deki siyasi riskler nedeniyle piyasalarda artan oynaklık ve yerel varlıklardaki sert değer kayıplarının diğer gelişmekte olan ülkelere bulaşabileceğine dair endişelerin risk iştahını azalttığını söyledi.      
         
Teknik açıdan dolar/TL için 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini aktaran analistler, 5,63'ün ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.


İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,5910   5,5920   
Avro         6,2410   6,2420   
Sterlin      6,7130   6,7470   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,5400   5,6100   
Avro         6,1700   6,2500   
Sterlin      6,6050   6,7870   

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