Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 12 Eylül güncel euro dolar kuru sizlerle

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusu dolar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dolar anlık fiyat değişiklikleri ülkelerdeki güncel olaylardan etkileniyor.Bugün yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına çevrildi. Analistler PPK'dan 250-275 baz puanlık bir indirim bekliyor. 12 Eylül dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? diye merak edenler için yaıtı haberimizde..

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Dolar bugün alışta 5,7517 TL'den satışta 5,7575 TL'den, euro ise alışta 6,3420 TL'den satşta 6,3512 TL'den işlem görüyor.

DÜN DOLAR KURU NASILDI?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7890 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,74-5,79 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,7682'den tamamladı. Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde, 5,7890 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,3955, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,1580'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1045 ve dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 98,39 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/dolar paritesi ise Brexit'e ilişkin gelişmelerle yüze 0,2 artarak 1,2368 seviyesinde dengelendi.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklaması sonrası siyasi gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takipedileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7950'nin önemli direnç konumunda olduğunuifade eden analistler, olası düşüşlerde 5,7350'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.