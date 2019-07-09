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Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru son dakika

Dolar kuru bugün ne kadar" 9 Temmuz dolar kuru son dakika

Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru son dakika yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yatırım yada başka amaçlarla kar elde etmek için doların, altının ne kadar olduğunu her gün araştırıyor. Dolar uluslararası piyasalarda dün 5,75'ten işlem gördü. Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru son dakika haberlerine ilişkin bilgileri haberimizden bulabilirsiniz..

Dolar kuru bugün ne kadar?  güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasalar, 25 Temmuz'da Merkez Bankası PPK'nın faiz kararına gözlerini dikti. Geçtiğimiz haftalarda 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL'de dalgalı gitmeye devam ediyor.  Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru son dakika haberlerine ilişkin bilgileri  haberimizden bulabilirsiniz..

9 TEMMUZ DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin  alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

                         ALIŞ     SATIŞ
ABD Doları      5,7290   5,7300
Avro                 6,4270   6,4280
Sterlin              7,1370   7,1730
ANKARA
ABD Doları       5,6800   5,7500
Avro                  6,3600   6,4400
Sterlin               7,0520   7,2150

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları  

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7250 seviyelerinde dengelendi.

Dün Asya piyasalarında düşük işlem hacminin olduğu zaman diliminde  5,8249'u gören dolar/TL, düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 5,7367'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7250 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 6,4250, sterlin/TL yüzde 0,33 değer kaybıyla 7,1545 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1212, sterlin/dolar yüzde 0,22 azalışla 1,2491 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 97,44 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi.

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