Dolar kuru bugün ne kadar? güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasalar, 25 Temmuz'da Merkez Bankası PPK'nın faiz kararına gözlerini dikti. Geçtiğimiz haftalarda 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL'de dalgalı gitmeye devam ediyor. Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru son dakika haberlerine ilişkin bilgileri haberimizden bulabilirsiniz..

9 TEMMUZ DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7290 5,7300

Avro 6,4270 6,4280

Sterlin 7,1370 7,1730

ANKARA

ABD Doları 5,6800 5,7500

Avro 6,3600 6,4400

Sterlin 7,0520 7,2150

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7250 seviyelerinde dengelendi.

Dün Asya piyasalarında düşük işlem hacminin olduğu zaman diliminde 5,8249'u gören dolar/TL, düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 5,7367'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7250 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 6,4250, sterlin/TL yüzde 0,33 değer kaybıyla 7,1545 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1212, sterlin/dolar yüzde 0,22 azalışla 1,2491 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 97,44 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi.