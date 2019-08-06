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  3. 6 Ağustos canlı,anlık dolar kuru: Dolar kuru bugün ne kadar?

6 Ağustos canlı,anlık dolar kuru: Dolar kuru bugün ne kadar?

6 Ağustos canlı,anlık dolar kuru: Dolar kuru bugün ne kadar"

Dolar kuru bugün ne kadar? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar/TL ve piyasalar Çin'in ABD'den tarım ürünlerini ithalatını durduracağını açıklamasının ardından dalgalanma yaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalesinde değişikliğe gitti. Banka bundan sonra Döviz Karşılığı Türk Lirası 1 hafta vadeli swap işlemi değil, çoklu fiyat yöntemiyle 1, 3 ,6 ay vadeli swap işlemleri gerçekleştirecek.Dolar kuru bugün ne kadar? diye merak edenler için 6 Ağustos canlı,anlık dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru bugün ne kadar? arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. Güne dolar ve euro alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar euro ve dolar kurunu merak ediyor. Döviz kurları geçen hafta Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi koyma kararının ardından yeni haftaya Çin'in karşılığıyla başladı. Dolar/TL, yeni haftaya 5,60 civarında başladı. Euro/TL ise haftaya 6,20 civarında başladı.Dolar kuru bugün ne kadar? diye merak edenler için 6 Ağustos canlı,anlık dolar kuru haberimizde..

6 AĞUSTOS CANLI ANLIK DOLAR FİYATLARI

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,5470   5,5480   
Avro         6,2190   6,2200   
Sterlin      6,7290   6,7620   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,5100   5,5700   
Avro         6,1650   6,2350   
Sterlin      6,6400   6,8000   

DÜN DOLAR FİYATLARI NASILDI? 

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,5740   5,5750   
Avro         6,2160   6,2170   
Sterlin      6,7210   6,7540   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,5200   5,5800   
Avro         6,1500   6,2200   
Sterlin      6,6420   6,7970   

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