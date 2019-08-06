6 Ağustos canlı,anlık dolar kuru: Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar? arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. Güne dolar ve euro alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar euro ve dolar kurunu merak ediyor. Döviz kurları geçen hafta Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi koyma kararının ardından yeni haftaya Çin'in karşılığıyla başladı. Dolar/TL, yeni haftaya 5,60 civarında başladı. Euro/TL ise haftaya 6,20 civarında başladı.Dolar kuru bugün ne kadar? diye merak edenler için 6 Ağustos canlı,anlık dolar kuru haberimizde..

6 AĞUSTOS CANLI ANLIK DOLAR FİYATLARI

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,5470 5,5480

Avro 6,2190 6,2200

Sterlin 6,7290 6,7620



ANKARA

ABD Doları 5,5100 5,5700

Avro 6,1650 6,2350

Sterlin 6,6400 6,8000

DÜN DOLAR FİYATLARI NASILDI?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,5740 5,5750

Avro 6,2160 6,2170

Sterlin 6,7210 6,7540



ANKARA

ABD Doları 5,5200 5,5800

Avro 6,1500 6,2200

Sterlin 6,6420 6,7970