Dolar kuru bugün ne kadar? 31 Temmuz son dakika canlı dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru bugün ne kadar? merak edilen konular arasına girdi. Bugün gözler ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faiz kararında. Dün Kapalıçarşı'da 5,6180 liradan alınan dolar, 5,6200 liradan satıldı. 6,2600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2620 lira olarak belirlendi. Dövizler Çarşamba gününe en az yüzde 0.22 düşüşle başladı.Dolar kuru bugün ne kadar? diye merak edenler için 31 Temmuz son dakika canlı dolar kuru haberimizde..

31 TEMMUZ CANLI ANLIK DOLAR FİYATLARI

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,5380 5,5390

Avro 6,1840 6,1850

Sterlin 6,7250 6,7580



ANKARA

ABD Doları 5,5000 5,5600

Avro 6,1350 6,2050

Sterlin 6,6390 6,7940

Serbest piyasada dolar 5,5620 liradan, euro ise 6,2080 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 5,56 liradan alınan dolar 5,5620 liradan, 6,2060 liradan alınan euro ise 6,2080 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5650 liradan, euro ise 6,2030 liradan satılmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Dövizler Çarşamba gününe, ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faiz kararı beklenirken, en az yüzde 0.22 düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.5404 lira ve en yüksek 5.5644 lirayı gördükten sonra, 5.54 - 5.55 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1865 lira ve en yüksek 6.2095 lirayı gördükten sonra, 6.18 - 6.19 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7422 lira ve en yüksek 7.7702 lirayı gördükten sonra 6.74 - 6.75 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım´ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün günün büyük bir bölümünü satıcılı geçiren endeks, 500 günlük ortalama ve mayıs ayından beri devam eden yükselen trend üzerindeki seyrini korumayı başardı. Bugün bu iki seviye de 101 bin 700 civarında bulunuyor ve endekste önemli bir referans noktasını oluşturuyor. Dün de bahsettiğimiz gibi bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş isteği korunacaktır ancak burası kırılacak olur ise endekste yükseliş trendinin sonlanarak sert bir düzeltme sürecine geçişin işareti olacaktır. Bu nedenle mevcut ve yeni alınacak pozisyonlar için aşağıda bu iki seviyeyi referans olarak izlemeye devam ediyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin anlam kazanabilmesi içinse dün de bahsettiğimiz gibi geçtiğimiz hafta görülen zirve seviyelerin geçilmesi gerekiyor."