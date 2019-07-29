29 Temmuz dolar kuru canlı, anlık: Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar? araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti. Bu hafta ise Amerikan Merkez Bankası FED Temmuz Toplantısı yapılacak. Toplantı 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek ve FED Başkanı Powell kameraların karşısına geçerek dünyanın beklediği faiz kararını açıklayacak. Doların haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. 29 Temmuz dolar kuru canlı, anlık görmek için haberimizi okuyabilirsiniz..

29 TEMMUZ DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL,haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,6410 seviyelerinde dengelendi.Geçen haftanın son işlem gününde 5,6184'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,6719'dan tamamladı.

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 5,6410 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 6,2770 seviyesinden alıcı buluyor.

Sterlin/TL 6,9637 ile son 5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,9 azalışla 6,9760 seviyesinde dengelendi.



İngiltere'de yeni hükümetin belli olması sonrası Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesi, avro ve sterlin üzerinde baskı oluşturuyor.



Sterlin/dolar paritesi 1,1261, avro/dolar paritesi de 1,1102 ile Mart 2017'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 98,02 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6180 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5,6850'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını duyurdu. Buna göre, politika faizinde yüzde 425 baz puanlık bir indirime gidildi. kararın açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi düşüşe geçti. Karar öncesi 5,72 seviyelerinden olan parite, 5,66'ye indi.

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında, dövizler en az 6´şar kuruş yükselirken sonra, açıklama öncesinin de altına çekildi.

Merkez Bankası´nın, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir" açıklaması sonrasında;

dolar 5.71 liradan 5.77 liraya kadar yükseldikten sonra 5.67 liraya,

euro 6.37 liradan 6.43 liraya kadar yükseldikten sonra 6.34 liraya,

sterlin 7.15 liradan 7.22 liraya kadar yükseldikten sonra 7.11 liraya geriledi.