Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar son dakika 1 Temmuz fiyatları

Dolar fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Trump'ın Türkiye ve S-400 hakkındaki açıklamalarının ardından piyasada hareketli dakikalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin olumlu geçmesi ve Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin azalması piyasalara bu sabah olumlu yansıdı. Dolar haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Dolar serbest piyasada 5,72'den işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,4912 lira alış fiyatı, 6,4977 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.







TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump da S-400 ve F-35'ler meselesinde ilk kez bu kadar net bir şekilde Türkiye'nin yanında durarak, "Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok" ifadesini kullanmıştı. Trump, "Donald Trump Türkiye'yi seviyor. Ve Donald Türkiye'nin tarafında. Ama Türkiye'ye haksızlık edildi" dedi. Türkiye’nin 100 adet F-35 savaş uçağı satın aldığını belirten Trump, “Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyorlar. Şirketimize para ödediler” açıklamasında bulundu.