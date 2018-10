4 Ekim Dolar Döviz kuru son dakika 1 Dolar kaç TL Güncel Dolar Euro fiyatı anlık durum nedir

Dolar bugün ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler yurttaşlar tarafından araştırılan konuların başında yer alıyor. Döviz hareketlerinde aranan para birimlerinde biri ise dolar. Vatandaşlar doların kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? Günü kaç ile kapattı? Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde... Merkez Bankası'nın 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile dolar 6 liranın hemen üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Dolar/TL bir ay sonra ilk kez 6 seviyesinin altına inmesi sonrasında 6,01 civarında hareket ediyor. Euro/TL de 7 lira seviyesinde işlem görüyor. Amerikan doları (simge: $; kod: USD), Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmi para birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) para birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek para birimi olarak kullanılır (Britanya Virjin Adaları ve Turks ve Caicos Adaları).

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.09 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları 7.01 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün kuru dün bankalararası piyasaların kapanış saatinde 6.05 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.00 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 6.1040 TL seviyesini görürken, saat 11.00 itibarıyla 6.0919 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 7.0194 TL seviyesinde bulunuyor.

SaatSatışAlışABD Doları10:536,08926,0878Euro10:527,01607,0116İngiliz Sterlini10:527,91937,9103İsviçre Frangı10:526,16566,1588Suudi Arabistan Riyali10:531,62761,6195

Dolar kuru, dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi öncesi 5.99 TL seviyesinde hareket ederken, verinin ardından 6.09 TL'nin üzerini görmüş ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 95.69 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1480 seviyesinde...

İYİMSERLİK SÜRECEK Mİ?

Bankacılar TCMB’nin sert faiz artışı, ABD ve AB ile ilişkilerin iyileşebileceğine yönelik artan iyimserlik, Yeni Ekonomi Programı’nda makul tahminlerde bulunulması ve ortaya konan yaklaşımın son dönemde TL’ye destek olduğunu belirtiyor. Öte yandan bireylerin Ağustos ayında yükselen panik döviz talebinin azalmasının da kurdaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor.

AMERİKAN DOLARI

Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır. Kağıt para çıkarma yöntemi diğer Kolonilerce de kısa sürede benimsenerek yaygınlaşmıştır. ABD Kongresi, 1781 yılında yeni hükümetin mali operasyonlarına destek olmak amacıyla, Philadelphia'da bulunan The Bank of North America'yı ilk ulusal banka ilan eder. 1792'de kabul edilen Tedavüle Para Çıkarma Kanunu ile ABD Darphanesi kurulur ve federal para sistemi çerçevesinde her birinin değeri altın, gümüş veya bakır üzerinden saptanan farklı değerdeki madeni paraların basımına başlanır.

1785 yılında ABD Kongresi Doları ABD'nin para birimi olarak kabul eder. Federal hükümet ülke genelinde ilk kâğıt parayı 1861 yılında dolaşıma çıkarır. İç Savaşı finanse etmekte zorlanan Kongre ABD Hazinesine faiz getirisi olmayan vadesiz banknot ihraç etme yetkisi verir. Bu banknotlara, renkleri dolayısıyla "yeşil" adı takılır.

1913'te çıkarılan Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankasını (Federal Reserve Bank) ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka, Amerikan Merkez Bankası Banknotları (Federal Reserve Notes) adlı yeni bir parayı dolaşıma sunar. "Tanrıya Güveniyoruz" (In God We Trust) ibaresi tüm banknotlar üzerinde kullanımı 1955'te kanunla zorunlu kılınmıştır.

AVUSTRALYA DOLARI

Avustralya doları (para birimi kodu AUD), 1966 yılından itibaren Avustralya'nın para birimidir. Ayrıca Christmas Adası, Cocos Adaları, Norfolk Adası ve bağımsız Pasifik Ada ülkeleri Kiribati, Nauru ve Tuvalu'nun para birimidir. Genelde dolar işaretiyle ($) kısaltılır. Alternatif olarak A$ veya $A, $AU veya AU$ yazılarak diğer dolar para birimlerinden ayırt edilir.

Avustralya doları dünya çapında Amerikan doları, Euro, İngiliz sterlini, Japon yeni ve Kanada doları'ndan sonra en çok işlem gören para birimidir. Yabancı döviz işlemlerinin %4-5'ini temsil etmektedir.