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  3. Doktora öğrencisine çifte burs

Doktora öğrencisine çifte burs

Doktora öğrencisine çifte burs

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilere bu yıl her ay 2 bin 250 lira burs veriliyor.

Yeni alınan kararla, istenilen başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilen öğrencilerin burs ödemeleri, TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak. YÖK 100/2000 bursiyerleri, “TÜBİTAK 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı”, “2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı”, “2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı” seçeneklerinden birine başvurarak, çift burs imkanına sahip olabilecek. 

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