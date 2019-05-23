Doktora öğrencisine çifte burs

Yeni alınan kararla, istenilen başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilen öğrencilerin burs ödemeleri, TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak. YÖK 100/2000 bursiyerleri, “TÜBİTAK 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı”, “2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı”, “2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı” seçeneklerinden birine başvurarak, çift burs imkanına sahip olabilecek.