Doktor, avukat ve şarkıcıya vergi takibi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu denetim alanını genişletiyor. Yüksek kazançlara rağmen bazı avukat, doktor, şarkıcı ve sosyal medyadan satış yapanlarını sadece yüzde 1 vergi ödediğini tespit eden kurul, bu meslekleri sürekli gözetim ve denetim altında tutacak. Kurul bünyesinde, sektörel uzmanlaşma modeline geçiş çalışmalarıyla birlikte sektörel bazlı incelemelere ağırlık verildi.

KAPSAMLI İNCELEME YAPILDI

Akaryakıt, demir-çelik, madencilik, ilaç-sağlık, turizm, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, dijital ekonomi, alkollü içecekler ve tütün mamulleri gibi sektörler nezdinde başlatılan vergi incelemeleri diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Vergi incelemeleri, Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan analizlerle ihbar ve şikayetler sonucunda başlatılıyor.

İHBARLARDA ARTIŞ VAR

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden satış yapanlar ve reklam geliri elde edenlerle doktor, avukat, sanatçı ve şarkıcıların olması gereken tutarların çok altında vergi beyan ettiği görüldü. Kurul yetkilileri, yüksek kazançları ve lüks yaşantılarıyla dikkati çeken isimlerin ödediği vergilerin oranının yüzde 1’i geçmediğine, bu alanda yapılan ihbarların artış gösterdiğine işaret etti.

MÜKELLEFLERİ UYARDILAR

Yetkililer, sektörel analizlerin yapılan ihbarları desteklemesiyle vergi incelemelerinin ve anlık denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Kurul yetkilileri, bu nedenle mükelleflere vergilerini zamanında ve tam olarak beyan etmesini önerdi.

KONAKLAMA VERGİSİ 1 NİSAN’DA DEVREDE

Gelir İdaresi Başkanlığı ‘Konaklama Vergisi’ne ilişkin uygulama esaslarını belirlemek için bir tebliğ taslağı hazırladı. Buna göre otellerde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri konaklama vergisi kapsamı dışında tutulurken, promosyon, eşantiyon ve hediye konaklamalar vergilendirilecek. Konaklama vergisinde hizmetten yararlananın uyruğuna bakılmayacak. Kampinglerde, kampçıların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması veya kampçı ünitesinin çadır, bungalov gibi ünitelerden oluşması uygulamayı etkilemeyecek. Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan mola noktaları gibi tesisler kapsamda yer almıyor.

Konaklama Vergisi, 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girecek. Vergi oranı 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.