Doğum yardımı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Doğum yardımı başvuru nasıl yapılır?

Doğum yardımı ödemeleri gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını söyledi. Peki, doğum yardımı parası yattı mı, ne zaman yatar?

DOĞUM YARDIMI PARASI YATTI MI?

Doğum yardımı ödemeleri 25 Eylül'de yapılacak. Yarın 83 bin anneye toplam 36,7 milyon lira yardım ödenecek.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatan Selçuk, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibarıyla 83 bin annenin hesabına toplamda 36,7 milyon TL yatıracaklarını belirtti.

Bakan Selçuk, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 4,7 milyon anneye toplamda 2,5 milyar TL doğum yardımı yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini kaydederek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını ifade etti.

Selçuk, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği gibi ülkemizin ekonomik kalkınmasının önemli unsurlarından biri de dinamik nüfus yapısı. Aile toplumun yapı taşı ve aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz."

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum yardımı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/ilksan-dogum-yardimi-basvurusu ekranından başvuru gerçekleşebiliyor.