'Doğu Akdeniz'de milletimizin ve KKTC'nin haklarını koruduk'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin, milletimizin ve KKTC'nin haklarını koruduk, korumaya da devam edeceğiz." dedi.

Dönmez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'i ziyaret etti, ardından ilçe merkezindeki bir pazar alanında düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Dönmez buradaki konuşmasında, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Samsun'da alevlenen ve bütün memleketi saran bağımsızlık ateşinin Türk milletinin yüreğinde 100 yıldır aynı inanç ve coşkuyla yandığını belirten Dönmez, bu ateşin 100 değil 100 bin yıl da geçse sönmeyeceğini, büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

Doğup büyüdüğü Gölpazarı'nda hemşehrileriyle iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dönmez, "Ertuğrul Gazi'nin ata yurdu, Osman Gazi'nin baba ocağı, kuruluş ve kurtuluşumuzun beşiği Bilecik, medeniyet tarihimizin en derin izlerini taşıyor. Bu şehrin bağrından çıkan gaziler, erenler, alperenler bu toprakları bilgelikleriyle, cesaretleriyle, kudretleriyle mayaladılar. Bu toprakları ezel ebed Türk-İslam yurdu kılmak için kılıçlarını merhamete, adalete, iyiliğe, hoşgörüye kaldırdılar." dedi.

"Kim olursa olsun hepsinin aziz hatırasına hürmet tarihi sorumluluğumuzdur"

Bilecik Belediyesi hizmet binasındaki minyatür tabloların kaldırılmasına değinen Dönmez, Osman Bey'in rüyasında gördüğü çınar ağacının Bilecik'te filizlenerek 623 yıl boyunca kök saldığı üç kıta, yedi iklimde huzurun ve barışın simgesi olduğunu söyledi.

Dönmez, bu çınar ağacının gölgesinin uzandığı her coğrafyaya umut olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bilecik, vatanın kurtuluşu mevzubahis olduğunda kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle milli mücadelenin hep en ön saflarında oldu. Tarihin her anında kaderi, milletimizin kaderiyle örülmüş Bilecik'in bu tarihi ve manevi atmosferini anlamadan yapılan her iş eksik kalır. Bir Osmanlı şehrinde Osmanlı izlerini silmek tarihe yapılan en büyük haksızlıktır. Bu toprakların geçmişini, aidiyetini, ruhunu hissetmeden farklı kaygılarla yapılan her icraat milletimizin vicdanını yaralar. Bizler Osmanlı kurulduğunda da Türkiye Cumhuriyeti kurtuluşa ve zafere giderken de nice şehitler verdik. Devletin kaderine yön veren nice devlet adamları yetiştirdik. Kim olursa olsun hepsinin aziz hatırasına saygı ve hürmet tarihi sorumluluğumuzdur."

"Enerjimizi vatandaşın refahı için harcıyoruz"

Bakan Dönmez, AK Parti olarak enerjilerini vatandaşın refah içinde yaşaması için harcadıklarını dile getirdi.

Milli enerji ve maden politikasının bu dönemde meyve vermeye başladığını söyleyen Dönmez, "Biliyorsunuz son 3 aydır yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimimiz yüzde 60 bandının üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 50 civarındaydı. İnşallah bunu daha da yukarılara çekeceğiz. Son günlerde kamuoyunda sık sık yer alan bir diğer mesele de Doğu Akdeniz. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin, milletimizin ve KKTC'nin haklarını koruduk, korumaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Dönmez, yer altındaki kaynakları 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kullanmak için uyguladıkları politikalardan taviz vermediklerini vurguladı.

"Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah'ın izniyle kimse bizi hedefimizden alıkoyamaz." ifadesini kullanan Dönmez, şunları kaydetti:

"Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız. Bu sofralardaki muhabbeti, kardeşliği gözümüzden bile sakınacağız. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi hepimiz aynı gemideyiz. Aynı hedefe, aynı amaca milletçe hep birlikte el ele, gönül gönüle yürüyoruz. Yüzyıllar boyunca farklı anlayışları, mezhepleri, ırkları bünyesinde huzur içinde yaşatmış bir medeniyetiz. 'Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü.' diyen Yunus Emre'nin fikir dünyasıyla yoğrulmuşuz. Farklılıklarımız bizlerin zenginliğidir, başımızın tacıdır."

Mahalli idareler seçimlerinin geride bırakıldığını belirten Dönmez, Gölpazarı'nın ilk kez AK Parti belediyeciliğine "evet" dediğini ifade etti. Dönmez, "Hayri kardeşimiz bildiğiniz gibi İstanbul'dan hizmet için geldi. Kendisi büyükşehir deneyimine sahip. Gölpazarı'nı modern bir ilçe hüviyetine kavuşturacak. Kendisi çok çalışıyor, bizler şahidiyiz. Hayri başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Sık sık Ankara'ya gelerek Gölpazarı'nda gerçekleştireceği projeler için bizlerle fikir alışverişinde bulunuyor." dedi.

AA