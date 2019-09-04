Doğrudan satışla ayda 7 bin lira gelir mümkün

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Dükkan, personel, depo gibi masraflara girmek istemiyor, herhangi bir patron ve ya müdürden emir almak istemiyor, kendi çalışma saatlerinizi kendiniz planlamak istiyorsanız doğrudan satış sektörü tam size göre. İster ev hanımı olun ister öğrenci, 18 yaşını doldurmuş olmak şartıyla çalışma performansınıza bağlı olarak doğrudan satış yaparak ayda 7000 TL’ye varan oranlarda kazanç sağlamanız mümkün. QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, cinsiyet, dil, eğitim ayrımı gözetmeden herkesin emeğiyle doğrudan orantılı olarak kazandığı doğrudan satış sektörü adına Türkiye’de büyük potansiyel bulunduğuna dikkat çekiyor.

1.5 MİLYON KİŞİ GEÇİNİYOR

Dünyada 192.9 milyar dolarlık ciroya ulaşan doğrudan satış sektörü Türkiye’de her geçen yıl yeni marka ve girişimcilerin eklenmesiyle büyüyor. Türkiye doğrudan satış sektörü, 2018’de 585 milyon $ büyüklüğe ulaştı. 2018’de, Fransa’da doğrudan satış sektörü %3, Danimarka’da %3,6 büyürken Türkiye’de ise bu rakam; 5,8 oldu. Türkiye sahip olduğu 1.5 milyona yakın girişimciyle en çok bağımsız girişimciye sahip ikinci Avrupa ülkesi konumunda yer alıyor.

Ev hanımı ve öğrenciler rağbet gösteriyor

ÖĞRENCİ ve ev hanımları için ciddi kazanç kapısı olan doğrudan setış sektörünün Z kuşağında da popülerliğinin arttığına dikkat çeken Geyik şunları kaydetti: “Yeni jenerasyon için e-ticaret olmazsa olmaz. QNET Türkiye olarak doğrudan satış sektörüyle e-ticareti birleştiririp Z kuşağına bu sektörü sevdirdik. Artık ürün siparişleri direkt internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.”

2 yılda 450 kişiye ulaştı

Uluslararası bir gıda ve gıda takviyesi markasının 2 yıldır distribütörlüğünü yapan Onur Şahin, doğrudan pazarlamayı hem bir yaşam biçimi hem de gelir kaynağı haline getirmiş girişimcilerden biri. Doğrudan pazarlama sektörünün gücünü görerek ailecek bu işe gönül verdiklerini anlatan Şahin, “Sakarya’daki beslenme kulübümüzle birlikte bu işi yapıyoruz. Ablam part time, babam ve ben full time bu işi yapıyoruz. Bu işle aylık 1000 TL ila 7 bin TL arasında gelir elde ediyoruz” diyor.