Doğalgazda yeni müjde sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bloomberg News’e yaptığı değerlendirmede, Karadeniz’de bulunan doğal gaza ilişkin olarak şunları söyledi: “2100 metre su derinliği var. 3500 metre de deniz tabanından aşağıya inildi ve 2 katmanda 320 bcm gaz keşfi gerçekleşti. Şimdi 1000 metre daha derine gideceğiz. Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Bu havza ciddi potansiyeli olan bir yer. Sakarya bloğuna yoğunlaşacağız. Sahanın potansiyeli bizi heyecanlandırıyor.”

YÜZDE 5 BÜYÜRÜZ



Albayrak, salgınında ikinci dalganın olmaması durumunda Türk ekonomisinin 2021’de yüzde 5’in oldukça üzerinde büyüme gerçekleştireceğini de belirterek, “Tüm öncü göstergeler en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda ‘V’ şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız” dedi. Albayrak likidite adımlarının enflasyonu düşürmede etkili olacağını da belirterek ayrıca 5-10 yıllık menkul kıymet ihraçlarının yeniden başlayacağını da bildirdi.

DÖNMEZ: AŞAĞI İNECEĞİMİZ İKİ KATMAN DAHA VAR



Türkiye, 1,9 milyar varil petrol eşdeğeri (320 milyar metreküp doğal gaz) keşifle dünya keşif listesinde ikinci, denizlerde yapılan keşiflerde ise birinci sırada yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez “Önümüzde aşağı doğru ineceğimiz 2 katman daha var. Veriler bulunan rezervin yukarı yönlü revize edileceğini gösteriyor” dedi. Dönmez daha önce hiç aranmamış bir bölgede çalışma yapıldığını da söyledi.