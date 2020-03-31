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  3. Doğalgaza zam yapılacak mı? BOTAŞ'tan açıklama geldi

Doğalgaza zam yapılacak mı? BOTAŞ'tan açıklama geldi

Doğalgaza zam yapılacak mı" BOTAŞ'tan açıklama geldi

BOTAŞ, 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatlarını belirledi. Doğalgaz'a Nisan ayında zam yapılmadı.

BOTAŞ, milyonlarca abonenin merakla beklediği 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatlarını belirledi. Elektrikte olduğu gibi doğalgaza da nisan ayında zam yapılmadı.

BOTAŞ, milyonlarca abonenin merakla beklediği 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatlarını belirledi.

Elektrikte olduğu gibi doğalgaza da nisan ayında zam yapılmadı.

Gaz fiyatları her bin metreküp için, vergi hariç konutta bin 251 TL, sanayide bin 550 TL, elektrik üretimi amaçlı tüketim de bin 600 TL olarak sabit tutuldu.

Ticarethanede düşük tüketimleri olanların satış fiyatı bin 251 TL, yüksek tüketimi olanların ise bin 555 TL olarak belirlendi.


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