'Doğalgaz fiyatlarında kısa vadede artış yok'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İstanbul’daki deprem sonrası enerjideki durum hakkında bilgi verdi. Dönmez, “Enerji altyapılarımızda sorun yaşamadık. Boğaziçi Elektrik Dağıtım’da sensörlerin devreye girmesinden kaynaklı 22 bölgede kesinti oldu. Sonra elektrik verildi. Doğalgazda sorun yaşamadık” dedi.

VERİMLİ KULLANILMALI

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez şunları kaydetti: “BOTAŞ fedakarlık yaparak süreci yönetmeye çalışıyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Rafineriler uluslararası fiyatlardan ham petrolü alıyorlar. Fiyat duyarlılığından daha az etkilenmek için enerji ürünleri verimli kullanılmalı.”

DEPREM SONRASI VANALARI KAPATIN

Deprem sırasında vatandaşların doğalgaz kullanmaması gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, “Deprem geçer geçmez vanaların kapatılması lazım. Elektrikte merkezi şalterin söndürülmesi lazım. Biz şebeke bazında gerekli tedbirleri alıyoruz. Binaların içinde müdahaleyi vatandaşlar yapmalı” dedi.