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  3. Doğalgaz ithalatını 190 milyon dolar azaltacak

Doğalgaz ithalatını 190 milyon dolar azaltacak

Doğalgaz ithalatını 190 milyon dolar azaltacak

Koloğlu Holding Endüstriyel Projeler Direktörü Mete Eroğlu, geçen yıl 1.1 milyar dolar yatırımla devreye aldıkları Soma Kolin Termik Santrali’yle doğalgaz ithalatını yılda 190 milyon dolar azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

2 ÜNİTE DE DEVREDE

Eroğlu, kapasitesi 510 megavat olan santralin Türk, Belçikalı, Çinli, Finlandiyalı ve Alman mühendislerin ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını ifade etti. Eroğlu, “255’er megavatlık iki üniteden oluşan tesisin ilk ünitesi geçen yılın başında, ikinci ünitesi ise yıl ortasında devreye alındı. Santralde, yılda 3.7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Santralin inşa süresinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını bildiren Eroğlu, şu anda 600 kişinin santral işletmesi ve 450 kişinin de maden işletmesinde istihdam edildiğini kaydetti. 


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