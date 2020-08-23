Doğalgaz nerede bulundu? Doğalgaz ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde müjdeyi duyurduğu açıklamasında, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirterek, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz." demişti. Başkan Erdoğan bugün müjdeyi duyurdu. Dolmabahçe Sarayı'ndan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir." dedi..

DOĞALGAZ NEREDE BULUNDU?

Türkiye, tarihinin Doğalgaz keşfinin en büyüğünü Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti.

Başkan Erdoğan, hedefin 2023 yılında Karadeniz gazını milletin hizmetine sunmak olduğunu söyledi.



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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARI

"Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı." dedi.

"Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır."

"Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk."

"Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir."

"Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi."

"Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik."

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda."

"Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

"Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır."

"Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor."

"İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz"

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi nedir?