Doğalgaz boru hatlarına yerli by-pass yapıyoruz

Miray Çimen

Enerji sektördeki yerlilik oranları her geçen yıl artıyor. Türkiye şimdi de dünyada sayılı ülkelerin yapabildiği Hot-Tap operasyonlarını 9 kişilik uzman kadrosuyla kendisi yapmaya başladı. İlçelere, organize sanayi bölgelerine, dağıtım şirketlerine ve yeni doğalgaz müşterilerine gaz arzının sağlanabilmesi için içinden gaz geçen boru hattına, gaz akışını kesmeden delik delinmesine ‘Hot-Tap’ operasyonu adı veriliyor.

MALİYETİ YÜKSEKTİ

İşlemler ABD'li, İngiliz ve İspanyol firmaları tarafından yüksek ücretler alınarak gerçekleştiriliyordu. Harcanan bedel bir operasyon için 15 bin ila 80 bin dolar arasında değişiyordu.

Ekonomiye 3 milyon dolar katkı

BOTAŞ ise hot-tap işlemleri için yurtdışına bağımlılıktan kurtulmak ve daha hızlı hareket edebilmek amacıyla yatırımlarını tamamladı. Gerekli ekipmanları alan BOTAŞ ayrıca bu ekipmanların kullanımı için de bazı personelini yurtdışında eğitimlere göndererek sertifikalandırdı. Şu anda operasyonlar, 9 BOTAŞ personeli tarafından gerçekleştiriliyor. BOTAŞ, 2017’de 37, 2018’de ise 42 adet hot-tap işlemini yerli imkanlarla tamamlarken, iki yılda ekonomiye yaklaşık 3 milyon dolar katkı sağlandı.