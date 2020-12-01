  • $7,8774
  • 9,4321
  • 453.501
  • 1294.58
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri belli oldu
01 Aralık 2020 Salı 10:25 | Son Güncelleme:

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri belli oldu

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri belli oldu
AA

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri tüm abone grupları için sabit tutuldu.

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri tüm abone grupları için sabit tutuldu.

AA'da yer alan haberde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

<h3><span>Beştepe'de kritik toplantı</span></h3><h3>YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?</h3><p>Beştepe'de Başk

30 Kasım Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni kısıtlamaların detayları netleşti! İşte madde madde yeni kısıtlamalar

Görüntüler viral oldu: Atmosfere giren göktaşı geceyi adeta gündüze çevirdi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.