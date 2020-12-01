Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri belli oldu

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri tüm abone grupları için sabit tutuldu.

AA'da yer alan haberde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.