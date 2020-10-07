Diyarbakır İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı
Diyarbakır'da İŞKUR tarafından 2 bin 208 kişiye iş imkanı sağlayacak 260 gün süreli TYP için noter kurasıyla seçme işlemi gerçekleştirildi. Kurayı canlı olarak izleyemeyenler sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sorgulamanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Diyarbakır İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?
Diyarbakır İŞKUR TYP kura sonuçları heyecanla araştırılıyor. İŞKUR'un TYP kapsamında Diyarbakır İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde bin 750 hizmetli ve 458 güvenlik görevlisi kadrosu için yapılacak kura çekilişi dün noter huzurunda yapıldı. Peki, Diyarbakır İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?
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DİYARBAKIR İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI
Diyarbakır İŞKUR TYP kura çekilişi, Diyarbakır İŞKUR İl Müdürlüğüne ait twitter hesabından canlı olarak yayınlandı.
Daha önce 8 Ekimde açıklanacağı öngörülen istihdama esas nihai liste noter kurasında ismi çıkan vatandaşların toplum yararına program genelgesinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılacak incelemelerin sonrasında ilan edileceği, konuyla ilgili olarak toplum yararına program genelgesine İŞKUR web sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.