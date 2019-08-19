Diyanet Umre fiyatları ne kadar? 2019-2020 Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

Diyanet Umre fiyatları ne kadar? sorusu arama motorunda aranmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi. Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi. Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler Diyanet Umre fiyatları ne kadar, Umre kayıtları ne zaman başlıyor? sorularına yantı arıyor. Cevapları haberimizde..

2019 2020 UMRE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlayacak.Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.

DİYANET UMRE FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği umre organizasyonlarında; Hilton, Obray ve Swiss gibi otellerde 7 günlük konaklamanın fiyatları ise şu şekilde;

İki kişilik konaklama: 7 bin 470 TL (kişi başı)

Üç kişilik konaklama: 6 bin 900 TL (kişi başı)

Dört kişilik konaklama: 4 bin 875 TL (kişi başı)

0-2 yaş çocuk: 975 TL

3-5 yaş çocuk: 3 bin 750 TL

UMRE NEDİR?

Umre, ihrama girerek tavaf ve sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler'e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdır.

UMRENİN FARZ VE VACİPLERİ NELERDİR?

Hanefîler'e göre, umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa'y ve tıraş birer rükündür. Mâlikî mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptir. Bu nüsüklerle ilgili hükümler ve umre için ihrama girme yerleri daha önce açıklanmıştır.