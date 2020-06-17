Diyanet İşleri Başkanlığı, KPSS puanlarına göre öğretmen ve çocuk gelişimcisi alımı yapacağını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte personel alım ilanı hakkında araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? Diyanet İşleri personel alım şartı nedir? gibi soruların yanıtları başvuruda bulunmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

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DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, merkez teşkilatında açık bulunan kadrolar için üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği lisans programları ile çocuk gelişimi ve eğitimi bölümlerini bitiren adaylardan toplam 10 personel alınacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak alım yapılacak boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 22 Haziran-6 Temmuz 08.30-16.30 saatlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra, başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaatta bulunacak.

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIM ŞARTI NEDİR?



Öğretmen alımı için 2018 veya 2019'da sınavın KPSSP121-16 puan türünden en az 60, çocuk gelişimcisi için de 2018'de B grubu kadrolar için yapılan sınavın KPSSP3 puan türünden en az 60 alma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartı bulunuyor.

Sınava ilişkin tüm duyurular da Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.