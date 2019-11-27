Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları nedir? Diyanet İşleri PDR mezunu personel alıyor..

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları nedir? merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı (DİB) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünden mezun olan 60 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartlarını taşıyan adayların, 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında saat 08.30- 16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,

3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4. KPSS 121'den en az 70 puan almak

5.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.