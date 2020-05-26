Diyanet İşleri Başkanlığı 50 sözleşmeli personel alıyor! Diyanet personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 50 sözleşmeli personel alıyor. Boş olan pozisyonlar; İşaret dili tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma eser uzmanı ve Yazma eser patoloji uzmanı olarak sıralanıyor. Bu unvanlarına başvuranlar için mesleki uygulamalı sınav; Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı unvanlarına müracaat edenler için sözlü sınav yapılacaktır. Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı için yapılacak sözlü sınava, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Peki, Diyanet personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman? yanıtı haberimizde...

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DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.06.2020–22.06.2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi

yapılmayacaktır.

DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

A. Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

2. KPSS şartı olan unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

B. Özel Şartlar:

İşaret dili tercümanı

a) Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğitimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak veya en az önlisans mezunu olup tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Kameraman

a) Yükseköğrenim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Radyo ve Televizyon/Sinema ve Televizyon/Radyo, Sinema ve Televizyon/Fotoğraf ve Video/Film Tasarımı/Film Tasarımı ve Yazarlık/Film Tasarımı ve Yönetmenlik/Görsel İletişim Tasarımı/Görsel Sanatlar/Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi bölümlerinden veya Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren Radyo ve Televizyon Programcılığı/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık/Radyo ve Televizyon Teknolojisi/Film Yapım Teknikleri/Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı/ Radyo ve Televizyon Tekniği/Radyo- Televizyon Teknolojisi/Radyo-TV-Yayıncılığı/Televizyon Yapım ve Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

Tashihçi

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yönetmen

a) Yükseköğrenim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yazma eser patoloji uzmanı

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el sanatları konservasyon, restorasyon (kitap restatörü) bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yazma eser uzmanı

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak,

b) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Arşiv uzmanı

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Mütercim- tercüman

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca ve Rusça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Yukarıda belirtilen dillerden en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)

c) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.