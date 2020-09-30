Disney, ABD tema parklarında çalışan 28.000 kişiyi işten çıkaracak

Walt Disney, çoğu ABD tema parklarında olmak üzere 28.000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

AKSAM.COM.TR'nin BBC'den aktardığı habere göre, Disney, parkların sınırlı ziyaretçi kapasitesini ve koronavirüs salgınının ne kadar süreceği konusundaki belirsizliği işten çıkarmaların nedenleri olarak gösterdi.

Şirketin tema parkları salgından büyük bir darbe aldı. Disney, virüs yayılırken bu yılın başlarında tüm parklarını kapattı, ancak yalnızca Kaliforniya'daki Disneyland kalıcı olarak kapatıldı.

"ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİK"

Parklar birimi başkanı Josh D'Amaro yaptığı açıklamada, "Parklar, Deneyimler ve Ürünler segmentinde iş gücümüzü azaltma sürecini başlatmak için çok zor bir karar verdik." dedi.

İşten çıkarmaların, yaklaşık yüzde 67'si yarı zamanlı olan "yerli çalışanlar" için geçerli.

Disney'in ayrıca Şanghay, Hong Kong, Tokyo ve Paris'te duyurudan etkilenmeyen parkları var. Hong Kong Disney, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle temmuz ayında ikinci kez kapatıldıktan sonra geçen hafta yeniden açıldı.

DİSNEY, KALİFORNİYA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Kaliforniya'daki Disneyland haricinde, şirketin tüm parkları şimdi yeniden açıldı, ancak ziyaretçi sayıları sosyal mesafeye uygun olacak şekilde sınırlandırıldı.

Disney, 27 Haziran'a kadar üç ayda 4,7 milyar dolar kaybetti ve Parklar, Deneyimler ve Ürünler bölümünün gelirleri 2019'un aynı çeyreğine kıyasla yüzde 85 oranında düştü.

Parklar birimi başkanı D'Amaro, şirketin sorunlarının, Kaliforniya'da eyaletin Disneyland'ın yeniden açılmasına izin verecek kısıtlamaları kaldırmadaki isteksizliği nedeniyle daha da kötüleştiğini söyledi.

Disney, şirketin Disneyland'ı yeniden açmasına izin vermesi için Kaliforniya'yı ikna etmeye çalışıyor.