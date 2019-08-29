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  3. Dış ticaret açığı yüzde 46,54 oranında azaldı

Dış ticaret açığı yüzde 46,54 oranında azaldı

Dış ticaret açığı yüzde 46,54 oranında azaldı

Dış ticaret açığı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %46,9 azaldı

Temmuz ayında dış ticaret açığı %46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi. 

Beklenti 3.20 milyar dolardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Temmuz ayında %70 iken, 2019 Temmuz ayında %82,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %15,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %15,2, ithalat %4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, ithalat %9,1 azaldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Temmuz ayında 1 milyar 379 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 91 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 770 milyon dolar ile Irak ve 741 milyon dolar ile Fransa takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Temmuz ayında 2 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3 oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar, ithalat ise %8,2 azalarak 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,7 oldu.

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