Dış ticaret açığı yüzde 46,54 oranında azaldı
Dış ticaret açığı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %46,9 azaldı
Temmuz ayında dış ticaret açığı %46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi.
Beklenti 3.20 milyar dolardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Temmuz ayında %70 iken, 2019 Temmuz ayında %82,6'ya yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %15,2 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %15,2, ithalat %4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, ithalat %9,1 azaldı.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Temmuz ayında 1 milyar 379 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 91 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 770 milyon dolar ile Irak ve 741 milyon dolar ile Fransa takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Temmuz ayında 2 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3 oldu
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar, ithalat ise %8,2 azalarak 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,7 oldu.