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Dış piyasalardan iki yeni kaynak

Dış piyasalardan iki yeni kaynak

Türk Eximbank 678 milyon dolar, Yapı Kredi ise 880 milyon dolarlık dış kaynak sağladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti” bilgisini verdi.

Pekcan, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti. Yapı Kredi ise uluslararası piyasalardan toplam 880 milyon dolar kaynak sağladı. Bankanın 18 ülkeden, 36 bankanın katılımı ile iki ayrı döviz cinsinden sağladığı 780 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, ihracatın finansmanı için kullanılacak. Banka ayrıca EBRD ile imzalanan sözleşme kapsamında elde edilen 367 gün vadeli 100 milyon dolar ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilecek. Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün “Güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve nitelikli insan kaynağımızla reel sektörü destekleyerek ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmayı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.


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