Din İşleri Subayı kadrosu yeniden açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev almak üzere muvazzaf subay (din subaylığı) adayı alımı gerçekleştirilecek. Peki, Din İşleri Subayı nedir, başvurusu nasıl yapılır? TSK muvazzaf subay alımı şartları nelerdir? İşte tüm meral edilenler..

DİN İŞLERİ SUBAYI NEDİR?

Askeri personelin moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunacak, din eğitimini, ibadet ve dinî törenler, din işlerinin sevklerini idare edecek din subayı alınacak.

BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından mezun olan adayların başvuracağı muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Adaylar ön başvurularını belirlenen tarihe kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

DİN SUBAYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

2019 ve 2020 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır. 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecek.

Din subaylığı (muvazzaf subay) alım şartları neler?

(1) Genel Başvuru

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.