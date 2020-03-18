Dilin matematiğini çözdü, 4 ayda İngilizceyi öğretti

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Türk insanı her yıl yabancı dil öğrenmek için kurslara 5 milyar dolar para harcıyor. Buna rağmen Türkiye, İngilizce anlama ve konuşmada dünya sıralamasında çok gerilerde yer alıyor. Bu gerçekten yola çıkan girişimci Taner Çağlı, Türklere İngilizce öğretmek için ‘kod değiştirme sistemi’ni geliştirdi. İngilizcenin bir algoritması olduğunu ifade eden Çağlı, “Google, çeviri uygulamasıyla her dili İngilizceye çevirebiliyor, ancak Türkçe’de başarılı olamadı. Çünkü İngilizcede 1 milyon, Türkçede ise 100 bin kelime var. Dolayısıyla 900 bin kelimeye karşılayacak dağarcığımız yok. Ben de buradan yola çıkarak dil öğrenmenin kodlarını değiştirdim. Türklere İngiliz gibi düşünmeyi öğreterek, 4 ayda İngilizce konuşmalarını sağlıyorum” diyor.

STAND-UP’LA ANLATIYOR



Kod değiştirme sistemini formatlayıp, modern insana göre uyarlayarak 2011 yılında Dil Mektebi’ni kuran Çağlı, algoritmalardan oluşan bu yeni eğitim anlayışıyla 9 farklı şehirlerden 2 bin 500 kişiye ileri düzeyde İngilizce öğretti. Türkiye genelinde düzenlediği İngilizce Düşünme Seminerleri’yle 100 bin kişiye de dil öğrenmenin doğru yolunu anlatan Çağlı, son olarak Türk insanının dil öğrenirken yaşadığı sıkıntıları ortaya koyduğu bir stand-up gösteriyle de Beşiktaş Kültür Merkezi’nde halkın karşısına çıkıyor.

MALTA GİBİ BİR MERKEZ OLURUZ



Yarattığı kod değiştirme felsefesini “evrensel düşünebilme” olarak açıklayan Çağlı, “İngilizce öğrenmek 4 aşamada yapılır: Felsefe, gramer, ezber, pratik. Türkler, kendini yani Türkçeyi tanıdığı anda dünyanın bütün dillerinin kapısını açacaktır. Bu yöntemle Türkiye’yi dünyanın dört bir yanından öğrenci çeken Malta gibi bir yabancı dil laboratuvarı olması sağlayabiliriz” diyor.

APLİKASYONUNU DA YAPTI



Şu ana kadar eğitimlerini Gayrettepe’deki merkezinde tek başına veren Çağlı, önümüzdeki günlerde iş arayan 100 ingilizce öğretmenine franchise vererek 2021 yılına kadar bu eğitim modelini Anadolu’nun dört bir yanına yayacak. Tanar Çağlı şunları kaydetti: “Bir de bu eğitim modelinin aplikasyonunu yaptırdık. Böylece isteyene online eğitim vermeye başlıyoruz. Asıl hayalim ise 5 yıl içinde kod değiştirmeyi MEB’de seçmeli ders haline getirmek.”