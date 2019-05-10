Dijitalleşmeyle 400 milyon dolarlık ek kapasite sağladı

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Zorlu Holding çatısı altında bulunan Vestel, 2008 yılında Türkiye’de endüstri 4.0’a geçiş yapan ilk firma olma hedefiyle dijitalleşme yolculuğuna başlamıştı. 10 senenin sonunda endüstri 4.0 yatırımlarını yüzde 60 oranında tamamladıklarını söyleyen Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Bu sayede 400 milyon dolar değerinde yeni bir fabrika yapmışız gibi ek kapasite kazandık” dedi. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ve Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan’la birlikte Manisa’da bulunan Vestel City’yi ziyaret ederek, fabrikadaki akıllı dönüşümü yerinde inceledik.

ROBOT TEKNOLOJİSİ

Robotların ve insanların birlikte çalıştığı Vestel City’de farklı disiplinlerden gelen uzman mühendislerden oluşan bir ekip kurulmuş durumda. Bugün Vestel’in, kendi endüstri 4.0 teknolojisini kendi üreten şirket haline geldiğini anlatan Yüngül, bu ekibin otomasyon, robotlar, sensör teknolojileri, yapay zeka yazılımları, yatay/dikey değer zinciri entegrasyonu, akıllı test yazılımları ve 3D printing konuları üzerindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Yüngül, “Endüstri 4.0 dönüşümü kapsamında, siparişten sevkıyata tüm aşamaları tam otomasyonla yürüyen akıllı fabrikalarımızla ve süreçlerin uçtan uca birbirleriyle daha bağlantılı hale gelmesiyle hem verimliliği hem de kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

AKILLI FABRİKA SİSTEMİ

Turan Erdoğan ise akıllı fabrikanın ürünlerinin de akıllı olduğunu belirterek, “Yapay zekayla şekillenen , otomatik deterjan siparişi veren çamaşır makinesi, sesle kontrol edilebilen buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi akıllı ürünler dünyanın 155 ülkesinde tüketicilerle buluşuyor” dedi.

2018’i rekorla kapattık

Vestel’in 2018 yılını hem beyaz eşyada hem elektronikte rekorla kapattığını söyleyen Ömer Yüngül, 2019 yılına dair şu bilgileri paylaştı: Grup olarak iyi gidiyoruz. 5.5-6 milyar dolar ciro, 1 milyar doların üzerinde EBİTDA yapıyoruz. İç piyasada düşüşler var ancak ihracatımız artıyor. Finansman konusu ise biraz sorunlu. İhracatçıya Eximbank dışında finansman sağlanmalı diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Blockchain’le ilk yükleme temmuzda

Vestel’de yarının teknolojisi olan Karanlık Fabrika’ya geçişin konuşulduğunu söyleyen Turan Erdoğan, “Karanlık Oda üretimini Vestel City’de bazı bölümlerde kullanmaya başladık. Blockchain konusunda Vestel olarak Türkiye’ye öncülük edeceğiz. Temmuz ayında Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek ve Vestel olarak tüm hareketlerin blockchain platformda oluşturulup kayıt altına alındığı ilk uluslararası yüklemeyi gerçekleştireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

700 kişi işe alınacak

Zorlu Grubu’nun, sanayide en çok istihdam yaratan 3 gruptan ve en çok gelir yaratan 6 gruptan biri olduğunu hatırlatan Ömer Yüngül, yılın ilk çeyreğinde Vestel Beyaz Eşya’da 1000 kişinin işe alındığını, yıl sonuna kadar 700 kişinin daha alınacağını ifade etti.