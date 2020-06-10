‘Dijitalleşme' notumuz bu yıl 3.06'ya yükseldi

Rapora göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019 yılında 5 üzerinden 2.94 iken bu yıl 3.06’ya yükseldi. Rapora göre ülke nüfusunun yüzde 66’sı e-Devlet Kapısı’nda sunulan toplam 5 bin 180 hizmeti kullanıyor, 2023 yılında bunun yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor.

TEKNOLOJİK HAMLE



TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, “Salgının ekonomide yarattığı tahribatın telafisinde para ve maliye politikaları kadar teknoloji politikaları da önemli olacak. Bugünlerde Türkiye’nin ciddi bir teknolojik hamle paketi açıklaması yerinde olur” dedi. Pandemi döneminde ülkenin ihtiyaç duyduğu teknoloji ürünlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Mehmet Fatih Kacır da, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’yle yerli teknolojileri geliştirme sürecini hızlandırdık” diye konuştu.