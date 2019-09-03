Dijitalin devleri İstanbul'a dünyanın reklamını getirdi

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Dijitalin reklam harcamaları içindeki payı gün geçtikçe artarken, Türkiye de bu pastadan daha fazla pay almak için kolları sıvadı. Dünyanın en büyük mobil reklam platformlarından biri olan AdColony’nin düzenlediği İstanbul’da Intelligence Summit başladı. Unilever, Nestle, Volvo, Heineken, Visa, McDonald’s, LG, Nissan, Disney, LEGO gibi büyük reklam verenlerin medya ajanslarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı organizasyonla Türkiye’ye ek 50 milyon TL’lik dijital reklamın geleceği tahmin ediliyor.

BÜTÇELER TÜRKİYE’YE...

3 kıtada 25’den fazla ülkeyi Türkiye ofisinden yöneten Adcolony EMEA ve LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer, geçen yıl ilki gerçekleştirilen zirvede 5 kıtadan gelen dijital liderlerin İstanbul’da online reklamcılığı masaya yatırdığını, bu yıl da dijital dünyanın bugünü ve geleceğinin konuşulduğunu söyledi. Biçer sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl 25 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı markanın temsilcileri geldi, bunun dünya çapında medya bütçe kaynaklarının Türkiye’ye akabilmesinin önünü açan çok önemli bir gelişme olacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de 1 liraysa Amerika’da 10 lira

Şu anda Türkiye’de mobil oyunlar üzerindeki reklamlar ile LinkedIn ve Spotify’daki reklamlar AdColony tarafından yönetiliyor. Dünyada dijital reklam pazarının 50-60 milyar doları, Türkiye’de ise 3 milyar doları bulduğunu söyleyen Volkan Biçer, Türkiye’nin bu anlamda katedeceği çok mesafe olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’de bir kullanıcının değeri x lira ise Avrupa’da ve Amerika’daki bir kullanıcının değeri 10x lira civarında. Yani Candy Crush’da Türkiye’de bir reklam göstermek 1 lira ise, Amerika’da 10 lira. Reklam değeri olarak bizi 10’a katlıyorlar” ifadelerini kullandı.

En hızlı mobil büyüyor

6-7 yıldır mobildeki reklamların artış hızının, diğer bütün alanların üzerinde olduğunu vurgulayan Biçer, “Ancak hâlâ mobile verilen reklam toplam içinde yüzde 5-20 arasında” dedi. Biçer, araştırmalara göre bir kişinin telefonunda ortalama 45 civarında mobil uygulama bulunduğunu, bunlardan sadece 6-7 tanesinin aktif kullanıldığını sözlerine ekledi.