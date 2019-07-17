Dijital Türkiye V1.0 6 ay erken bitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 11. Kalkınma Planı kabul edildi. Görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Kalkınma Planı'nı rekabetçi üretim ve verimliliğe odaklanarak hazırladıklarını kaydetti. Rekabetçi üretim ve iyi kamu yönetişiminin en önemli unsurlarından biri olan, önceki adıyla 'e-devlet', şimdiki ismiyle 'Dijital Türkiye' ile ilgili konuşan Oktay, "Burada müjdelemek isterim ki, normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0, 6 ay erken tamamlanarak kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir. 2023 Dijital Türkiye’sinde büyük verinin kullanılmasıyla '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yapay zekayı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz" dedi.

KOBİ'ler ölçek büyütecek

Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda KOBİ’ler için de önemli açıklamalarda bulundu. “KOBİ’lerin ölçek büyütmesine yönelik tedbirler belirlenecek” diyen Oktay, mikro işletmeler ile büyük işletmeler arasındaki iş gücü verimlilik farklılıklarının yaklaşık 6 kat olduğunu, bu kapsamda KOBİ’lerin ölçek büyütmelerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin belirlendiğini bildirdi.