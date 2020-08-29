Dijital servis geliri 6 ayda % 23 büyüdü

532 günlük süreçte şirket, yeni faturalı müşteri sayısını 2.5 milyona çıkarırken, Paycell’de toplam işlem hacmi ise yılın ilk yarısında 4.5 milyar TL oldu. Turkcell’in dijital servislerinin tekil gelirleri 2019 yılı sonunda 1 milyar TL’ye ulaşırken, yılın ilk yarısında ise yıldan yıla yüzde 23 büyüdü.

BU YIL 7 BİN KİŞİYE İSTİHDAM



Yılın ilk yarısında 13.6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl gelirini elde eden Turkcell, yeni müşteri kazanımına devam etti. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde toplam 822 bin faturalı net müşteri kazandı. İlk 6 ayda 3 bin 149 kişiye istihdam sağlayan şirket, yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye yeni iş imkanı sundu. Yıl boyunca 7 bin kişilik işe alım hedefi koyan Turkcell, salgın nedeniyle işe alım süreçlerinde herhangi bir duraksama yapmadı.

HER YIL 1 MİLYON MÜŞTERİ



Salgının hedeflerinin önüne geçmesine izin vermediklerini belirten Murat Erkan, “Her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanma hedefimizi başarıyla sürdürüyoruz” dedi. Erkan, “Yerli ve milli dijital servislerimizin kullanımları rekor üzerine rekor kırıyor” diye konuştu.