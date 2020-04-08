Dijital çözümlerle ofisler eve taşındı

Koronavirüs, hem yaşam şeklini hem de iş süreçlerini köklü bir biçimde değiştirdi. Bu süreçte birçok şirketin geçtiği ‘uzaktan çalışma’ yöntemlerini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bu salgın, dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Biz her zaman olduğu gibi; teknolojiyi insanların hayatını iyileştirmek ve kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Vodafone Business olarak önceliğimiz müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak. İşletmelere, işlerini uzaktan, kesintisiz ve güvenli bir şekilde yönetebilmelerini sağlamak için dijital çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON KURUMA ULAŞTI



Şahin, “Bu süreçte doğru ihtiyacın tespit edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle müşterilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. İhtiyaçlarına uygun, terzi usulü çözümler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Geçen yıl Vodafone Business’ın sunduğu uçtan uca çözüm ve servislerden 1 milyonun üzerinde kurumun yararlandığını anlatan Şahin, şunları söyledi:

OPERASYON ‘BULUT’TA



“Bu hassas dönemde de kurumların kesintisiz ve güvenli bağlantılarının sürmesi için çalışıyoruz. Vodafone Business Bulut Santral Çözümümüz binlerce çalışanı olan çağrı merkezlerinin dahi ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışmasını destekliyor. İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için esnek veri merkezi hizmetleri sunarak ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyoruz. SSL VPN çözümümüzle, çalışanların internet üzerinden güvenli bir şekilde kritik iş uygulamalarına erişebilmesini sağlıyoruz.”

DİJİTAL PAZARLAMA FIRSATI



İşletmelere yeni dijital kanalları kullanma fırsatı sunduklarını da anlatan Şahin, şu bilgileri paylaştı: “Facebook ve Instagram ile işbirliklerimiz var. Bu kanallarda müşterilerimize dijital pazarlama imkanı sağlıyoruz. Red Kontrol çözümümüzü de sürece adapte ettik. Bu çözümümüz iş güvenliği maliyetlerinde yüzde 20’ye kadar azalma sağlıyor. Red Kontrol kullanan bir börek firması buzdolabının açık kaldığına ilişkin akıllı telefonuna gelen uyarı sayesinde etlerini bozulmaktan kurtardığını belirtti.”

HIZLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA İÇİN TAVSİYELER



Şahin, uzaktan çalışmaya geçen işletmelere hızlı ve güvenli çalışma ortamı için şu tavsiyelerde bulundu: Çalışanların ofiste ulaştıkları tüm veriye uzaktan erişebilecekleri bir altyapının olması çok önemli. İşlerimizi uzaktan bağlantıyla yaparken özellikle siber güvenlik konusuna da dikkat etmemiz gerek. Bağlantınızın güvenli olduğundan emin olun ki, şirketin özel bilgileri de güvende kalsın. Ofis dışından yapılan bağlantılar konusunda en sık yapılan tavsiyenin VPN yani sanal özel ağ kullanmak yönünde olduğunu görüyoruz. Ayrıca pek çok farklı lokasyondan şirketin sistemine bağlantı yapılacaksa sistemlerin bu yükü taşıyabileceğinden de emin olmak gerekiyor.

VİRÜSE VE KURUMSAL SALDIRIYA DİKKAT!



Şahin, “AntiVirüs çözümümüz işletmelerin herhangi bir lokasyonda internete bağlı olan cihazını zararlı yazılımlara ve web sitelerine, veri hırsızlığına, virüslere ve kurumsal odaklı hedef saldırılara karşı koruyor. Yüksek duyarlıklı makine öğrenimi sayesinde, dosyaları analiz ediyor ve zararlı veri içerenleri engelliyor” dedi.

TOPLANTILAR ARTIK ‘TELEKONFERANS’LA



‘Telekonferans Çözümü’yle çok sayıda katılımcıyla sesli konferans yapılabildiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu: “Buna ek olarak ses kaydı da mümkün. Office 365 çözümümüzle ise şirketler için e-posta, ortak dosya yönetimi, internet sitesi, anlık mesajlaşma, çevrimiçi konferans ve office web uygulamalarını içeren çevrimiçi bir iş yönetimi sunuyoruz. Bu sayede, ekiplerle daha iyi işbirliği yapılabilir, şirket verilerine istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, hızlı bir şekilde erişim sağlanabilir.”