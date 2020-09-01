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01 Eylül 2020 Salı 02:30 | Son Güncelleme:

Dijital alışveriş için anlaşma

Dijital alışveriş için anlaşma

Türk Hava Yolları (THY) Amadeus ile tüm platformlarda ve cihazlarda yolculara kişiselleştirilmiş teklifler sunulacak bir BT anlaşması imzaladı.

Yolcular, THY’nin kendi kanallarında ister bir meta arama, online seyahat acentesi veya bir online reklam yoluyla uçuş arıyor olsun, Amadeus’un teknolojisi, yolcuların tutarlı, kesin ve hızlı yanıt almasını sağlayacak. THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, “Yolcularımızın istediği içeriği hızlı ve tutarlı bir şekilde sunarken çıtayı zorlayacağız” dedi.

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