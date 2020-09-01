Dijital alışveriş için anlaşma

Yolcular, THY’nin kendi kanallarında ister bir meta arama, online seyahat acentesi veya bir online reklam yoluyla uçuş arıyor olsun, Amadeus’un teknolojisi, yolcuların tutarlı, kesin ve hızlı yanıt almasını sağlayacak. THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, “Yolcularımızın istediği içeriği hızlı ve tutarlı bir şekilde sunarken çıtayı zorlayacağız” dedi.