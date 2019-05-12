Didim'in mavi bayraklı plajları belli oldu

Aydının turistik iki ilçesinden biri olan Didim’de ise Marina dalında D-Marin Didim marina ve yat dalında ise D-marin didim’de bağlı olan Packagers adlı yata verildi.

Plaj dalında ise mavi bayrak kazanan yerler şu şekilde; “Holiday Resort Hotel, Sahte Cennet , Venosa Beach Resort, Palm Wings Beach Resort Spa, Oteller Önü Halk Plajı, Altınkum Halk Plajı, 3. Koy Halk Plajı, Aquasis De Luxe Resort Poseidon Beach, Büyük Anadolu Didim Resort ve Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk plajı”

Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay turizm kenti olan ilçede mavi bayraklı plajların varlığının turizmin ilerlemesi ve gelişmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür öğelerin ilçenin gelişmesi ve ilerlemesine de katkı sağladığını belirtti.

İHA